En un video publicado en Instagram, las ex protagonistas de novela Yina Calderón y Manuela Gómez, protagonizaron un “espectáculo” por un beso en la boca que se dieron durante una fiesta en Medellín.

Y es que en el video se puede observar a Manuela y a Yina mojadas, frente a una piscina repleta de bombas de diferentes colores. En medio de la “rumba”, por medio de un micrófono, Yina empieza a hablarle directamente a Manuela donde le dice que: “Es que usted no me entiende el mensaje Manuela…”, y en ese instante Manuela responde que no quiere problemas y que había ido pacífica a la fiesta.

Luego, Yina le dice a Manuela que la ama, se abrazan, al parecer, se dan un beso en la boca y caen juntas a la piscina.

Los comentarios ante este suceso no se hicieron esperar y varios internautas escribieron que: “Eso está más actuado”, “Si se voltio el Titanic”, “Mas actuado no puede ser”, “ajajaja es lo más guiso que he visto en mi vida…”.

Vea el beso de Yina Calderón y Manuela Gómez:

Lea también: AUDIO: “¿No se han podido superar?”, La Liendra y ex novia en polémica conversación