En redes sociales comenzó a circular un viral hecho en el que una mujer, entrevistada por la BBC, al parecer olvidó esconder un juguete sexual que tenía en su estantería, y muchos se fijaron solo en eso.

Fue en el noticiero de las 10 en el medio BBC Wales, cuando la ciudadana galesa Yvette Amos se encontraba en entrevista a la distancia, hablando sobre el desempleo en la pandemia, y aunque exponía sus argumentos, las personas solo se fijaron en lo que tenía en la estantería.

El corresponsal de Medios y Entretenimiento del Sunday Times, fue uno de los que viralizó el video de la mujer entrevistada, y sostuvo: “Quizás el mayor trasfondo invitado en las noticias de la BBC de Gales esta noche. Siempre revise sus estantes antes de salir al aire”.

Perhaps the greatest guest background on the BBC Wales news tonight. Always check your shelves before going on air. pic.twitter.com/RK6GCiFuHk

— Grant Tucker (@GrantTucker) January 26, 2021