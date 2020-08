“Batman” reparte comida en Chile

“Batman” está en Chile y reparte comida a los más necesitados.

En las calles de Chile, Batman, fue sorprendido entregando comida a indigentes y más necesitados en las noches. Siguiendo los protocolos de bioseguridad y fiel a que es “el caballero de la noche”, sale en su “baticamioneta” todas las noches cargado de esperanza. “Es una ayuda coherente y con sensibilidad social. Como ser humano esto se agradece”, manifestó Simón Salvador, uno de los habitantes de calle, que ha recibido la colaboración de este ‘Batman solidario’, reseñado por la agencia Reuters y ahora es conocido en todo el mundo.

En redes sociales, el trabajo de “Batman”, mueve a los fans que se aprestan al DC Fandom, generando comentarios de admiración, de este superhéroe social que así se identifica y prefiere el anonimato despertando la solidaridad de los chilenos. “Esto tiene un sentido y quiero darle una señal a la gente para que miremos a quién tenemos al lado y podemos dedicarle un poco de tiempo, comida o a veces una palabra de aliento al que lo necesita”, dijo a la agencia de noticias.

Chile’s ‘Batman’ prowls the streets of Santiago delivering food to the homeless https://t.co/Kes7ooIERy pic.twitter.com/KHq7xgAkay

— Reuters (@Reuters) August 19, 2020