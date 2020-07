Los ‘putazos’ de una mujer a sus vecinos en Balcones de Santa Helena son tendencia en redes

Una residente de Balcones de Santa Helena en Valledupar es tendencia en redes sociales debido a la sarta de insultos que les dio en plena calle.

La mujer tomó un parlante adaptado a un micrófono y empezó su disertación sobre los vecinos del sector.

“Buenas tardes, residentes de Balcones de Santa Helena, de verdad que pena arruinar las horas del almuerzo. A mí no me gusta arruinar las horas especiales, la verdad no, eso no va en mí, no. Entonces, simplemente les quiero decir unas pequeñas palabras”, así empezó el discurso que es viral por estas horas.

Balcones de Santa Helena y su particular residente

Muchos afirman que quizás se ganó el Baloto y sabe que jamás volverá a ver a sus antiguos vecinos, juzguen ustedes.