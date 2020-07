Andrea Valdriri reta a sus vecinos por ruido

Después que la “Patrulla Covid” le cayera a su apto, Andrea Valdiri reta a sus vecinos.

Andrea Valdiri reta a los vecinos porque no puede levitar mientras baila en sus en vivos. La influencer, que al parecer no sabe de convivir y respetar las reglas de convivencia impuestas por la administración del edificio donde vive, sentenció que “entre más me digan ‘cállate’, más bulla voy a hacer”, según reportan quienes han seguido sus en vivos.

Valdiri en un aparte del video filtrado, intenta justificar que por la pandemia “mucha gente de su edificio no ha entendido que sus aposentos son su empresa y oficina ahora son su casa y que a ellos les toca”. El cuchillo se lo clava sola cuando dice que “ellos se quejan porque yo hago bulla“, dándoles la razón con el alto sonido evidenciado en videos, que en los comentarios le han preguntado: su dirección para hacerle llegar un manual de propiedad con las reglas sociales que debe respetar. Un nuevo capítulo que enciende las redes para ver quién ganará, si Andrea o los vecinos que seguirán llamando a la Patrulla Covid de Barranquilla.

Andrea Valdriri a sus vecinos “les toca”