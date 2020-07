ANDREA VALDIRI LOS MEDIOS ME VALEN VERG* / Foto @andreavaldirisos Verificado

La influencer Andrea Valdiri, le salió al paso de las críticas por tomar babas y culpó a los medios.

“Los medios me valen verga” fue la expresión de Andrea Valdiri, ante la ola de comentarios por haberse bebido las escupas de sus amigos en un reto que publicó en sus redes. Para ella, lo que pasa en Barranquilla con el covid-19 no se lo pueden achacar “no vengan a decir que porque los amigos de la Valdiri que la escupieron es un mal ejemplo“, fue la expresión que usó en instagram donde mostró su malestar cuando en un hilo de preguntas le preguntaron : ¿cómo sigues de esa vomitada? salúdame.

La Valdiri estalló con varios aspectos entre los cuales destacó, que si ella permite mostrar su vida privada, no la cojan de parche para que “lo que está pasando en Barranquilla no es mi culpa loco, eso más que todo es que la gente no se concientiza” afirmo. Pero la expresión de verg* para los medios caló de nuevo para convertirse en tendencia en varias redes y portales en Colombia.

Me valen verg* Andrea Valdiri