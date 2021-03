Ana de Armas, embajadora de la belleza y amada de Estée Lauder

Como otras muchas actrices, Ana de Armas, la protagonista de «Knock, knock», acaba de ser nombrada embajadora global de una de las firmas cosméticas más influyentes de Estados Unidos.

Ana de Armas se suma a la larga lista de actrices y cantantes que como Zendaya, Jennifer Lopez, Dua Lipa, Emma Watson o Natalie Portman pasan a ser imagen de una firma de belleza, en este caso, la actriz hipanocubana será el nuevo rostro de Estée Lauder.

La nueva chica Bond en «No Time to Die» (Sin tiempo para morir), -aún por estrenar​​- representa los valores de la marca de belleza estadounidense, según ha señalado la firma en una nota.

«Superar las barreras para lograr sus sueños y convertirse en una actriz reconocida es inspirador para las mujeres de todo el mundo, y su talento, afecto y belleza traerán una nueva energía a la marca», para la que la actriz será imagen de una nueva fragancia floral.

On set with our new #EsteeGlobalAmbassador Ana de Armas ✨ Here’s a sneak peek of some of her upcoming campaigns – RT to share the love and welcome her to the Estée Lauder family! 💕 pic.twitter.com/NRvEuzlTKH

De Armas ha señalado que está orgullosa de formar parte de la firma. «Estée Lauder entendió que hay que trabajar duro para convertir tus sueños en realidad, me satisface formar parte de ese legado y compartir su historia».

De Armas, nominada a mejor actriz de una comedia o musical en los Globos de Oro gracias a su papel en «Puñales por la espalda» («Knives Out»), fue una de las primeras estrellas en llegar al Hotel Beverly Hilton de Beverly Hills en Los Ángeles (EE.UU.), el pasado domingo, con un brillante vestido morado, palabra de honor y falda con vuelo, que acaparó todos los comentarios de admiración en las redes sociales.

Ana de Armas ha sido noticia recientemente por la ruptura de su relación sentimental con el actor Ben Affleck al que conoció a comienzos de 2020 mientras rodaban en Nueva Orleans «Deep Water», aún pendiente de estreno.

A star on the big screen & beyond, we're thrilled to announce actress Ana de Armas as our new #EsteeGlobalAmbassador🌟 Ana has taken Hollywood by storm. We're excited for her beauty & passion to come to life in her upcoming campaigns! Get to know her: https://t.co/NLq0y2MXUj pic.twitter.com/Do2td1fH9u

