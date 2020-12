¿Se la fumó verde?, Amparo Grisales recuerda su ‘encuentro’ con extraterrestres

Amparo Grisales no solo ha sido una mujer muy polémica por su belleza y experiencia, también, por sus comentarios respecto a algunos temas controversiales como los extraterrestres.

El el programa de entretenimiento Dia a Día, Grisales recordó los dos encuentros, que, según ella, tuvo con naves extraterrestres y seres de otros planetas.

“Yo estaba en mi casa un 31 de diciembre con Paula Peña, estaba haciendo ‘Manuela’, mi primera novela, la que me dio a conocer”, dijo la actriz, que para entonces tenía 18 años.

“Yo vi una nave que venía, se me oscureció el cuarto, había un sol impresionante, se me oscureció y vi una nave gigante, no fue un puntito en el cielo, vi como una jet cuando está decolando, lo vi silencioso, se fue elevando, elevando, y se quedó muchas horas encima de un edificio donde vivían Alí Umar, (Fernando González) Pacheco, se quedó haciendo maromas un rato hasta que anocheció”, describió Amparo Grisales.

Pero esa no fue la única experiencia que tuvo Amparo Grisales con extraterrestres.

“Esto no es ciencia ficción. Los vi en La Calera, en una especie de moto, una nave exploradora, estaba amalgamado a ella, ni nos volteó a mirar. Más adelante había otro debajo de un árbol, ellos estaban como explorando, casi nos estrellamos. En La Calera no había nada, no había edificios, no había nada”, detalló la actriz, quien además dijo que aunque le pidió a su amigo que se detuviera, este no lo hizo.

Finalmente, recordó que hoy lunes, se presenta la conjunción entre Mercurio y Jupiter, un avento astronómico que no se presenta hace más de 800 años.