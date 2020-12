Seguir sus instintos y hacer las cosas que le apasionan son dos de las reglas que la actriz norteamericana Alexandra Daddario ha seguido a la hora de hacer elecciones sobre su carrera y vida personal.

“Yo sigo mi corazón a la hora de navegar mi carrera, lo mejor que uno puede hacer es hacer las cosas porque las amas, aunque no siempre sale bien”, dice Daddario en entrevista con Efe desde Hawái.

Alexandra supo que quería ser actriz a los 12 años, ahora cuando se mira al espejo encuentra a una mujer que logró el sueño de esa pequeña niña y a sus 34 años no se visualiza haciendo otra cosa más que actuar.

“Me fascina saber por qué la gente actúa como lo hace, por qué hacen las cosas, cómo lidian con la felicidad, con el dolor, y creo que es una de las razones por la que soy actriz”, relata la protagonista de “Baywatch” (2017).

Daddario se ha caracterizado por ser parte tanto de grandes producciones, como de cine independiente. Su trayectoria está marcada por una diversidad de personajes femeninos que ha disfrutado y que con el tiempo se han convertido en historias más “interesantes y divertidas”.

Sus trabajos más recientes están enmarcados por “Lost Girls & Love Hotels” (2020), de William Olsson; es parte de la película de ciencia ficción “Songbird” (2020), está por estrenar “Die in a Gunfight” junto al mexicano Diego Boneta y está rodando la serie para HBO “White lotus”.

MUJERES PROTAGONISTAS EN EL CINE

Tres años atrás cuando a Daddario le ofrecieron ser parte de la película de Stacie Passon, “We Have Always Lived in the Castle” (2018), la actriz no dudó en aceptar al enamorarse del guión y ver que el proyecto era liderado por una mujer.

“Recuerdo que me lo ofrecieron, yo amé el guión y el libro y era de una directora, hasta ese tiempo no había trabajado con una mujer, eso me emocionada, además el personaje era un gran reto y algo que nunca había hecho”, relata Daddario.

La película que llegará este 16 de diciembre a plataformas de video bajo demanda en Latinoamérica sigue la historia de dos hermanas que viven encerradas en un hermosa casa ubicada a las afueras de un pueblo, cuyos habitantes las juzgan por un supuesto asesinato cometido por Constance, el personaje de Daddario.

“Son dos mujeres que han pasado por cosas horribles, traumas y abusos y quise reflejar cómo se ve y cómo eso se manifiesta en las mujeres, cómo lidian con lo que han pasado”, dice la actriz que comparte créditos con Taissa Farmiga.

Después de esa primera colaboración con Passon, Daddario ha encontrado más oportunidades para trabajar con otras mujeres ya que desde su punto de vista cada vez más forman parte de las narrativas cinematográficas adelante y atrás de los proyectos.

“Cuando recién me mudé a Hollywood nunca me reunía con mujeres, cuando iba a audiciones el ‘set’ estaba lleno de hombres, me encanta ver que cada vez hay más mujeres, es bueno que estemos evolucionando con el tiempo”, afirma.

Además considera que los personajes tanto femeninos como masculinos también han sido replanteados por los creadores sin importar el género.

“No todas las mujeres son fuertes de la misma manera en la que no todos los hombres son fuertes, creo que ha habido más discusión entre los escritores sobre cómo retratar mujeres de una manera más honesta”, apunta.

Por otro lado, la actriz ha cobrado gran popularidad en redes sociales. Tan solo en Instagram cuenta con 18 millones de seguidores y en cuarentena comenzó un proyecto de Youtube donde ha explorado su creatividad.

“Nunca esperé tener tantos seguidores en internet, no sé cómo pasó, para mi fue un efecto secundario de mi trabajo y ahora intento hacer algo para mejorar el mundo”, dice la actriz quien apoya causas sociales desde estas.

Además, la actriz ha usado las redes para mostrar su forma de ser y sobre todo de hacer lo que más le gusta, entretener.

“Me encanta hacer reír a la gente, la vida es muy difícil y complicada y así como exploramos la oscuridad de las cosas es importante explorar la felicidad”, asevera.