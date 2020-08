Ahora Jessi Uribe “inspira” corte de cabello

No nos cansaremos de decir 2020, estás loco y qué nos pasa porque ahora Jessi Uribe inspira cortes de cabello.

Por un fanático, Jessi Uribe, rompió las redes con la fotografía de un peluquero, mostrando un corte “artístico” a máquina en donde el rostro del cantante fue realizado a petición del cliente. Según se pudo ver, la foto fue el mismo Uribe, quien elogió a los protagonistas y reaccionó a lo hecho por el barbero y el cliente a quien no le vemos el rostro pero debe estar feliz al lucir que su artista favorito hasta en la cabeza.

Como todo en Colombia es una moda, no es nada raro que en los próximos días el “corte Jessi”, se vuelva una tendencia en las barberías del país con la frase “repítalo” o alguien monte un local y lo bautice “Barbería Jessi Stilo’s”. No falta quienes celebran que afortunadamente no fue un tatuaje.