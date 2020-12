A través de su cuenta en Twitter, la cantante Adriana Lucía dio a conocer unos pantallazos de un chat intimidante de los que ella asegura, le causan zozobra.

En la imagen claramente se puede leer, “usted no me conoce”, “solo le informo”, “díganle que están pagando para que la maten”, “por eso me comunico para ayudarla”.

Fue entonces, que la cantante, decidió hacer pública la situación, y dijo: “nuevamente recibo amenazas, anoche otra vez el miedo y la zozobra; las hago públicas para alertar a las autoridades. Me resisto a vivir en un país en el que opinar es una condena. Aquí estoy, con mi música y mi voz”.

Nuevamente recibo amenazas, anoche otra vez el miedo y la zozobra; las hago públicas para alertar a las autoridades. Me resisto a vivir en un país en el que opinar es una condena. Aquí estoy, con mi música y mi voz. pic.twitter.com/92pSKft2rv — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) December 10, 2020

De inmediato, sus seguidores se hicieron sentir con cientos de mensajes de respaldo a la artista, “Querida Adriana. Estamos con sumercé. Fuerza y a no tenerles miedo”, Es el arma más poderosa que tienen, el miedo! Estamos contigo siempre. Mientras que otros cibernautas opinaron diferente. “Muchas inconsistencias, dicen que es por su talento. ¿No será mejor publicidad para su nueva canción?”.

Adriana decidió denunciar públicamente lo sucedido y pidió atención de las autoridades, “ojalá en Fiscalía puedan encontrar quiénes son las personas que se esconden detrás de un computador para lanzar este tipo de amenazas. Nos quieren callar como sea”, escribió en sus redes sociales.

Esta no es la primera vez que Adriana Lucía recibe intimidaciones, hace un año, también fue víctima de amenazas e incluso, ella decía que la declararon como “persona no grata en la Costa”.

FOTOS: ¡La moda se viste de Navidad! Estampados para calentar motores