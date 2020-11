¡Ni que fuera un animal!, actor pide ayuda pues cree que tiene Covid-19

El reconocido actor de la televisión colombiana Mauricio Bastidas, denunció a través de sus redes sociales que se encuentran internado en una clínica en Cali, debido que su estado de salud es crítico y de acuerdo con los síntomas que padece, sospecha que puede estar contagiado de coronavirus.

Según su versión, Bastidas asegura que no ha recibido los resultados de las pruebas para confirmar si contrajo o no el virus, y afirma que “se sigue deteriorando cada día más”, razón por la cual pide ayuda a sus seguidores para que se haga viral su situación.

“Estoy bastante malito, tengo una fiebre altísima, dolor en el cuerpo, los pulmones están inflamados, me están haciendo todos los exámenes y ya son tres días interno. Pareciera que el propósito de estar acá es deteriorase más, no me han entregado las pruebas, no dicen nada, me estoy deteriorando cada momento. Ayúdenme a hacer bulla, porque no quiero ser uno más de los que matan dentro de una clínica”, expresó Bastidas evidenciando su crítico estado a través de un vídeo.

Mauricio Bastidas es recordado por su participación en novelas como ‘Tres Milagros’, donde interpretó a ‘PVC’ y en ‘Amor Sincero’ entre otras.

El actor añade en el video que tuvo que “rogar” a las enfermeras de la clínica para que le suministraran oxígeno.