EN VIDEO. ¡Abusivos! A la reconocida actriz Alina Lozano le robaron y ahora la están extorsionando

La reconocida actriz Alina Lozano denunció que fue víctima de delincuentes que le robaron su cuenta personal de Instagram y ahora la están extorsionando.

Lozano, quien es muy querida por los colombianos, publicó un video en su nueva cuenta de la red social y denunció que además de robarle, los criminales le están exigiendo 5 millones de pesos.

“¡Me robaron, me atracaron, me hackearon mi cuenta personal de Instagram @lozanoalina y, además, me están extorsionando!”, expresó.

“¡No a la extorsión! ¡No a este tipo de robos cibernéticos, que afectan tanto a las personas como yo, que trabajamos, que compartimos en las redes!”, puntualizó Alina Lozano.