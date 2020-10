Macaulay Culkin: tapabocas Mi Pobre Angelito

Macaulay Culkin, quien en su niñez protagonizó las exitosas películas de ‘Mi pobre angelito’ la rompe en internet cada que puede.

En esta ocasión con su tapabocas, inspirado en la famosa película, el actor logró miles de likes y retuits.

El actor le envió un mensaje a sus seguidores: ““Me protejo de la COVID llevando la piel de mi yo más joven”.

Just staying Covid-safe wearing by the flayed skin of my younger self.

Don't forget to wear your masks, kids. pic.twitter.com/RBd3X1AayD

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) October 7, 2020