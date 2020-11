A Marta Lucía Ramírez le ‘caen’ en redes porque comparó a Uribe con Jesús

Un mensaje de aliento de la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, al exmandatario Álvaro Uribe Vélez, causó todo tipo de comentarios en redes sociales, pues muchos aseguraron que comparó al también exsenador con Jesús.

Todo inició con el trino de Uribe, en el que indicó que “el deterioro de mi reputación, que reconozco y me entristece, no me aparta de pensar en el presente y en el futuro de Colombia, en el riesgo de la extrema izquierda o de las mentalidades permisivas”.

Allí, horas después, Ramírez retuiteó el comentario, pero le añadió un mensaje, y fue cuando le cayeron las criticas, pues escribió: “Presidente Uribe la ingratitud es connatural a los seres humanos. Lo hemos visto siempre y en el caso de Jesucristo vimos que recogió odio, pese a que hizo tanto bien a la humanidad. La gratificación de servir a los demás esta en el servicio mismo y el suyo ha sido muy grande”.

Esto hizo que muchas personas opinaran, pues les pareció exagerado comparar a Uribe con Jesucristo, y de inmediato comenzaron a comentarle su trino, la mayoría con groserías.