“Entiéndame, no tengo nada qué decir”, dijo el médico que le tomó la mano a Aída Merlano antes de la fuga

Durante el martes se dieron a conocer varias imágenes previas a la fuga de la excongresista Aída Merlano tras asistir a una cita odontológica al norte de Bogotá, en ellas se ve a un hombre tomarla de la mano.

Con ese hombre, identificado como Mauricio Arango Isaza, y de quien dicen sería el dueño del consultorio desde el que se fugó Merlano, habló vía telefónica el diario El Tiempo.

Durante la llamada, Arango Isaza le dijo al diario que: “Entiéndame, no tengo nada qué decir. Eso no es una clínica sino unos consultorios en donde entran auxiliares, odontólogos y otro personal. No quiero colgarle la llamada pero no tengo nada que decir y aquí no tenemos vocero. El consultorio todavía es mío”.

Al respecto desde El Tiempo aclararon que “aunque ya bloqueó sus redes sociales, se sabe que tiene especialización en rehabilitación oral. Y aparece referenciado en una de las redes sociales de Arango Isaza junto con otros profesionales de la salud oral”.

