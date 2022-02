Encuentran sin vida la actriz porno transgénero Holly Parker

Holly Parker, una popular estrella porno transgénero y personalidad de OnlyFans, murió a la edad de 30 años.

Según informó la amiga cercana y colega estrella porno Brooke Zanell, Parker fue encontrada muerta en Kokomo, Indiana, Estados Unidos.

«Es con el mayor dolor y devastación que yo, su hermana, les informo al mundo, ayer perdimos a @TheHollyParker», escribió Zanell en su mensaje compartido desde Twitter.

No se ha confirmado la causa de la muerte, pero de acuerdo a The New York Post la policía está realizando una investigación actualmente de la que aún no se conocen mayores detalles.

Holly Parker era una actriz de porno transgénero.

Parker protagonizó su primera película para adultos en 2014, tres años antes de someterse a la cirugía de cambio de género y desde el 2018 se había dedicado a crear contenido para OnlyFans.

Para leer más noticias, clic aquí.

También le puede interesar…