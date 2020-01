Encuentran a una mujer muerta en su apartamento y una carta, al parecer de su pareja confesando el crimen

Las autoridades de Soledad, Atlántico, investigan la muerte de una joven que fue hallada sin vida en la habitación del apartamento que compartía con su pareja.

Resulta que la familia de la joven llevaba tres días sin saber de la pareja, por lo que el hermano de la mujer decidió ir hasta su casa e indagar sobre su paradero.

El hombre ingresó al apartamento donde no encontró a nadie, pero al sentir un olor putrefacto decidió sacar la basura que había dentro de la vivienda, sin embargo, al notar que este seguía, le pidió ayuda a los vecinos para forzar la puerta de la habitación principal, según información que entregó la familia para el medio El Heraldo.

Cuando lograron abrir la puerta encontraron la terrible escena, Liseth Lucía Palencia Barreto de 29 años de edad, se encontraba muerta sobre la cama. Información preliminar indica que la mujer presentaba una herida de arma cortopunzante a la altura de la espalda.

Por su parte, el medio El Heraldo recogió que en la habitación fue hallada una misiva, presuntamente, firmada por el compañero sentimental de Liseth. Al parecer, en la carta el hombre se atribuía el crimen y manifestaba su intención de quitarse la vida en el río.

Las autoridades se encuentran tras el rastro del compañero sentimental de la víctima, sin embargo, en la mañana del pasado viernes 17 de enero fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en inmediaciones del río Magdalena que se presume, es el hombre que buscan las autoridades.

Por el momento, el cuerpo que no presentaba signos de violencia no ha sido identificado, por lo que las autoridades no han confirmado si se trata de la misma persona.

“No tenía documentación, estamos esperando que los familiares hagan el reconocimiento y confirmamos la identidad con los protocolos que dispone Medicina Legal”, informó una fuente policial para el medio local ya citado.

El medio El Heraldo también detalló que en la zona relativamente cercana al lugar donde apareció el cuerpo habrían encontrado un pequeño bolso con fotos de Liseth Lucía Palencia Barreto y su pareja.