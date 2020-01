EN VIDEO: ¡Vuelve y juega! Farmacia volvió a equivocarse y le entregó a una mamá tramadol en vez de purgante

Por medio de redes sociales una mujer denunció un nuevo presunto caso de negligencia, donde una farmacia habría confundido nuevamente los medicamentos y le habrían entregado tramadol en vez de un purgante

La mujer informó que acudió a un farmacia ubicada en ciudadela Juan Atalaya, occidente de Cúcuta, para comprar un purgante para su hijo de dos años de edad, sin embargo, cuando llegó a su casa se dio cuenta que le había dado tramadol, el mismo analgésico que causó la muerte de dos niños de 6 y 10 años en la ciudad de Bogotá.

“(La droguería) me dijo que no era su culpa, sino del laboratorio, que deben recoger el producto para que lo revisen. Con lo que les ocurrió a los niños en Bogotá, si yo no leo el producto, se lo hubiera dado, eso es muy fuerte para él, es un niño de dos años”, aseguró la mujer, según recogió Blu Radio.

Este es el segundo caso de confusión con los mismos medicamentos implicados, el purgante albendazol y el analgésico tramadol, con el que las autoridades de salud se enfrentan en solamente una semana, luego del caso en Bogotá que provocó la muerte de los pequeños hermanos.

¡Qué tragedia! Dos hermanitos de 5 y 10 años murieron al tomar un medicamento por error, cuando se equivocó la farmacia