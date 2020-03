VIDEO: ¡Sí le fue infiel!, así fue como Sandra Barrios descubrió que Jessi ‘chorreaba la baba’ por Paola Jara

En entrevista con el programa “Lo sé todo” la expareja de Jessi Uribe, Sandra Barrios, contó cómo descubrió que él y Paola Jara se estaban ‘enamorando’.

VIDEOS: ¡Muy bien acompañada!, así disfrutó la ex de Jessi Uribe una ‘escapadita’ nocturna

Sandra contó que se sorprendió al escuchar a Jessi decir en una entrevista que la relación estaba pasando por un mal momento, “yo la estaba pasando bien en mi relación, no sé qué pasaba por la cabeza de él, pero él nunca me manifestó que hubiera un problema entre nosotros”.

Cuando Sandra vio algunas actitudes diferentes de Jessi le preguntó si tenía algún romance con Paola, pero el negó todos los rumores que le llagaba a la mamá de sus hijos.

Exesposa de Jessi Uribe negó que él fue su ¡AMANTE! al inicio de su relación

“Esos cambios de actitud me llevaron a pensar que si era posible que ellos tuvieran algo y le pregunté abiertamente si pasaba algo con Paola y él me dijo que no, que solamente era una relación de trabajo”, expresó Sandra.

Sandra tuvo la oportunidad de revisar el celular de Jessi Uribe, y se dio cuenta que con varias personas hablaba sobre el gusto que sentía por la cantante de música popular.

Así fue cómo Sandra Barrios se dio cuenta que Jessi ‘chorreaba la baba’ por Paola Jara: