EN VIDEO: Se bajó del carro y se la ‘tragó’ una alcantarilla sin tapa

Una mujer compartió con el medio El Heraldo un video en el que quedó registrada una indignante situación que vivió en un parqueadero del barrio El Tayrona de Barranquilla.

Según comentó la denunciante para dicho medio, ella llegó como lo hace habitualmente a este lugar, se bajó de su vehículo y cayó por una alcantarilla que se encontraba sin tapa.

La mujer terminó con golpes en ambas piernas y rodillas, describió lo que le ocurrió como algo “indignante”, detalló el medio ya citado.

“Es un peligro y una inseguridad para todos. No fue tanto lo que me pasó, sino lo que me pudo haber pasado. Esto también le pudo haber ocurrido a un anciano o a un niño”, manifestó.