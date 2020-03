EN VIDEO: ¡Qué descaro! Ambulancia de Amagá con sirena encendida se accidentó y no llevaba un paciente sino a una ‘pasajera’

En horas de la tarde del pasado miércoles 4 de marzo, se presentó un accidente de tránsito en la glorieta de Exposiciones, Centro de Medellín, entre una ambulancia y una motocicleta, el cual dejó en evidencia una preocupante y bochornosa situación.

Resulta que la ambulancia del municipio de Amagá que, presuntamente, venía desde el municipio, tenía la alarma encendida y se habría pasado varios semáforos en rojo, puesto que aparentemente atendía una emergencia. Justo cuando pasó el semáforo de exposiciones, el cual tenía la luz roja, se chocó contra una motocicleta, por lo que se debió detener.

Los vehículos terminaron en medio de la cebra peatonal y el motociclista quedó mal herido, por lo que debió ser atendido. Sin embargo, lo que no cuadraba en este caso, era que a pesar de ir al alta velocidad y con la sirena encendida, la ambulancia no llevaba a ningún herido o enfermo, incluso, no habían paramédicos en esta y solo había una ‘pasajera’.

La pasajera sería nada más y nada menos que la gerente del hospital San Fernando de Amagá, quien se dirigía para una reunión en la Gobernación de Antioquia.

Al respecto, las autoridades indicaron que se abrió una investigación.