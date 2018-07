EN VIDEO: Otra periodista denuncia acoso durante trasmisión desde el Mundial

Varias han sido las periodistas que han denunciado ataques de acoso durante sus cubrimientos del Mundial de Rusia 2018.

Esta vez se trata de una mujer española que se encontraba hablando del encuentro de la selección de su país contra el equipo ruso, cuando fue sorprendida por un desconocido quien le zampó un beso en la mejilla y salió corriendo.

“Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo”, escribió la periodista en su cuenta de Twitter.

Mucha ha sido la polémica frente a este tipo de sucesos, pues mucho aseguran que solo es una “broma”, mientras que otros dicen que es una total falta de respeto. ¿Usted qué opina?