VIDEO: ¡No pasó del “susto”! La euforia y la emoción de Hebert Vargas en pleno show hizo que se desfondara la tarima

El reconocido cantante vallenato Hebert Vargas, quien era el exvocalista de la agrupación ‘Los gigantes del vallenato’, tuvo tremenda caída que asustó por un momento a los asistentes y personal de su equipo de trabajo quienes le ayudaron a salir del hueco que hizo en la tarima.

El hecho ocurrió en pleno show de la Feria de Tuluá 2019 el pasado fin de semana en dicho municipio del Valle del Cauca. El artista estaba cerrando el evento, se dejó llevar por la euforia y la emoción del momento mientras tenía una baquetas en la mano dio varios saltos en la tarima, pero esta no soportó su peso y terminó cayendo en un hueco que se abrió por los brincos del cantante.

“Esto hace parte del espectáculo, no estaba planeado, pero estamos vivos. Gracias Tuluá, los llevo en mi corazón”, expresó Vargas luego de que su equipo de trabajo la sacaran del vacío.

El video fue publicado por el mismo artista que lo titulo de esta manera, “anoche en Tuluá me tocó vivir otro susto en tarima”, el clip ya sobrepasa las 14 mil reproducciones y varios comentarios en los que se destacan, “Uy compadre Hebert Copperfield, el acto de desaparecer en tarima”, “o no quisiera llorar por ti pero se me salen las lágrimas”, “Eres un roble”, “Mero Mario Bross jajaja Dios lo bendiga … el más grande”.