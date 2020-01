EN VIDEO: ¡No más crueldad! A esta pobre perrita la intentaron degollar

Las autoridades de Bogotá rescataron y le salvaron la vida a un perrita que fue terriblemente herida a la altura del cuello con un arma cortopunzante y abandonada a su suerte en un potrero de la localidad de Usme, sur de la capital del país.

Los vecinos del sector encontraron a la perrita que tenían una pronunciada herida a la altura del cuello y que si no hubiese sido por la pronta reacción, le habría quitado la vida.

El instituto de Bienestar Animal del Distrito trasladó a la can hasta un centro veterinario donde la atendieron y la salvaron. En este momento se encuentra en recuperación.

Por fortuna, gracias al nuevo grupo ‘Gelma’ de la Fiscalía General de la Nación, especializado en casos de maltrato animal, este hecho no quedará impune. Aunque no se conoce aún quién es el responsable del vil ataque, las autoridades ya abrieron una investigación para que se haga justicia.

#NOMÁSCRUELDAD💔 Por Urgencias Veterinarias atendemos una perrita gravemente herida en el cuello con arma blanca, en sector de Usme. Fue rescatada por #GupaeMeBog y trasladada a la clínica para intervención y salvar su vida. El grupo GELMA hará las

investigaciones del caso.🚨 pic.twitter.com/jZaTZKVhrO — Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) January 8, 2020