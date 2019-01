EN VIDEO: Metió droga en el pañal de su hija para dársela a su novio en la cárcel

Las cámaras de seguridad de un centro penitenciario en Estados Unidos, capturaron la insólita "entrega" de droga que pretendía realizar una pareja.

Como se puede observar en el video la mujer llegó hasta el lugar en compañía de su hija a quien cargaba en brazos, y luego entrega al prisionero. Cuando la pequeña estaba en los brazos del hombre, los guardias que vigilaban las cámaras notaron sospechosos los movimientos, así que decidieron ver qué sucedía.

Como sospecharon, descubrieron que la niña tenía en su pañales un cargamento de droga.

Se conoció que la mujer fue capturada por las autoridades de ese país por llevar sustancias alucinógenas a una cárcel.



Video shows contraband smuggled through child’s diaper at Rikers Island; guards saw the move on camera and moved in pic.twitter.com/LibYa5ro1A

— Breaking911 (@Breaking911) 17 de octubre de 2018