EN VIDEO: ‘Madame’ tuvo su propio “usted no sabe quién soy yo”

En redes sociales se viralizó un viejo video que protagoniza alias ‘Madame’. En clip se observa como la mujer se enfrenta a varios patrulleros durante un operativo.

En el video que dura unos 13 minutos se ve a la mujer pronunciando varias palabras vulgares y enojada con las autoridades, pues argumenta que: “El que no la debe no la teme, y no debo un puto culo”.

‘Madame’ se muestra bastante molesta con el hombre que la está grabando y le reclama: “¿Acaso yo soy una delincuente o qué hijueputas? Seguime grabando… Dios no quiera que yo tenga que darte de comer a ti, porque muchos policías que ya no les alcanza el sueldo trabajan para mí”, justo en ese momento los patrulleros deciden realizarse una sanción por faltarle el respeto a la autoridad.

Sin embargo, el video ha generado polémica entre los internautas, pues aseguran que pese a las groserías de la mujer, ella en ningún momento agredió a los agente y que el operativo estaba “rebuscado”, aseguran en internet.



