EN VIDEO. La cantante del momento llega a la mayoría de edad y así lo celebra

La cantante Billie Eilish, que ha tenido en 2019 su mejor año debido a la gran recepción de su música en el público que le ha permitido aspirar a decenas de premios, todos de gran importancia, celebra 18 años.

La jovencita nacida el 18 de diciembre de 2001 es la primera abanderada de los centenialls ( nacieron entre los años 1996 y 2015), y llegó a refrescar la escena musical internacional.

Sobre su cumple, Eilish aprovechó para postear un video en redes en el que se le ve de pequeña con su gran pasión: la música.

Por su parte, el fandom aprovechó para volver la fecha tendencia y así la felicitaron desde Twitter.

hoy cumple un angelito hermoso q me cambio la vida, juro q no me arrepiento de seguirla y apoyarla día a día, estoy muy orgulloso de todo lo q ha logrado con 17 años y no me imagino lo que logrará después, espero q nunca déje ser feliz #happybirthdaybillie pic.twitter.com/V1EDPJTZ1q

— fede ’ (@dancetobillie) December 18, 2019