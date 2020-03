En video: Gobierno Nacional invita a Alcaldes y Gobernadores a trabajar unidos para enfrentar la pandemia del Covid-19

Al instalar este sábado, en la Casa de Nariño, la reunión de trabajo con los gobernadores del país y los alcaldes de las ciudades capitales, el Presidente Iván Duque invitó a trabajar unidos, articulados y coordinados, como equipo, con el Gobierno Nacional, para proteger la salud de los colombianos y lograr que el país salga adelante frente al reto de la pandemia del coronavirus o covid-19.

“Mi mensaje para todos ustedes es: aquí no dejaremos de tomar ninguna medida que sea necesaria para proteger la vida y la salud de los colombianos, pero las queremos tomar con ustedes, porque ahí es donde está el factor de éxito; aquí no hay posiciones aisladas”, dijo.

Eficacia de las medidas depende del trabajo coordinado

En su intervención, el Mandatario expuso que la pandemia global del coronavirus es el reto que tenemos que enfrentar como humanidad, por lo cual “hay que saber entender sus proporciones, sus dimensiones, entender cuáles son las implicaciones para cada uno de nosotros”.

“Hoy estamos aquí reunidos como símbolo de nuestra democracia; tanto yo, como Presidente, como ustedes, han sido depositarios y delegatarios de los ciudadanos para llevar a cabo nuestros programas de Gobierno, pero también para proteger la vida, la integridad, los derechos de todos los ciudadanos”, sostuvo.

De acuerdo con el Presidente Duque, “hoy esta pandemia demanda lo mejor de nosotros y lo mejor de nosotros, como equipo, porque somos es un equipo, (es entender) que el éxito de cómo enfrentemos estas adversidades va a estar marcado por la manera en la que trabajemos como equipo: cómo nos respaldemos, nos protejamos y podamos entre todos unir lo mejor de nuestro conocimiento, lo mejor de nuestra capacidad administrativa y lo mejor de nuestra capacidad de reacción”.

Así mismo, el Mandatario consideró que “este no es un escenario para la política; este es un escenario para la unidad del Estado colombiano. Yo no pretendo, en el manejo de esta situación, sacar ningún provecho político. Y quiero ser enfático con ustedes: yo no estoy buscando la reelección. Este es un Gobierno que termina en dos años y medio; yo aquí me la juego toda por Colombia y me la juego por ustedes, alcaldes y gobernadores de todo el país”.

Una reunión trascendental

El Jefe de Estado agradeció la presencia de los mandatarios locales y regionales en la reunión de trabajo, a la que calificó de “trascendental” para enfrentar el reto del coronavirus.

“Queremos agradecerles muy del corazón su presencia hoy aquí; sabemos los retos que tenemos todos y sabemos que el esfuerzo que han hecho ustedes para estar hoy aquí presentes ha sido grande. Esta es una reunión que la quiero llamar trascendental; la quiero llamar un marco fundamental para la unidad de nuestro país, para enfrentar entre todos retos grandes, y hacerlo en total coordinación”, afirmó.