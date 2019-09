EN VIDEO: Condenaron a 13 años de prisión a la arquitecta que le amputó el pene a su amante

En las últimas horas fue condenada de 13 años de prisión por el delito de tentativa de homicidio, la mujer argentina que le amputó el pene a su amante.

En medio del juicio Brenda Barattini, quien usó una tijeras de jardinería para cometer el crimen, confesó que había planeado el ataque pero que nunca tuvo intención de matar a la víctima.

En su declaración, argumentó que lo agredió porque el hombre la trataba “como un trofeo”, ya que le enviaba a sus amigos fotos íntimas de ella y vídeos sexuales de ambos. “Me hacía ver como una cola. Vulnera mi intimidad, mi vida y mi carrera. Se había arruinado todo”, relató.

Antes de conocerse el veredicto, la arquitecta rompió el silencio y se dirigió al jurado: “Estoy arrepentida. Pido que se haga Justicia, nunca quise matar a nadie”, dijo.

Por su parte, la fiscal mostró la tijera de podar con la que Barattini lesionó los genitales de su entonces amante y descartó que la joven hubiese sido víctima de agresión sexual como lo dijo en algún momento.

Los hechos se dieron en noviembre del 2017 cuando la joven le cubrió los ojos al hombre, mientras le practicaba sexo oral, tomó las tijeras y lo cortó.

La víctima. de 42 años, fue rescatada tras el ataque por vecinos que oyeron gritos y dieron aviso a la policía.

Por su parte, la víctima también declaró durante el juicio y detalló los cambios que sufrió tras la agresión. “Mi pito quedó distinto y mi mente ya no es la misma, cambiaron las ganas y la frecuencia de orinar. Cambié porque alguien me mutiló, alguien me destrozó”.

El hombre de 42 años de edad indicó que que sufre ataques de pánico diarios, insomnio y que perdió su trabajo a raíz del ataque. Tampoco pudo retomar su vida sexual. “Siento que me quieren matar si tengo relaciones”, manifestó.

Arquitecta de 26 años le cortó los genitales a su amante