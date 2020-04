En video: Brian May ofrece clases de guitarra online con canciones de Queen en medio de la cuarentena por la COVID-19

En estos tiempos que llaman a quedarse en casa como mejor medida contra el Covid-19, Brian May, quien hizo parte de la legendaria banda de rock Queen, decidió tomar su guitarra y registrar algunas de sus sesiones musicales, pero con fines pedagógicos para impartir conocimiento por medio de las canciones que lo lanzaron a la fama.

“Desde mi sala en casa. ¿Dónde más? Parece que tengo todos los medios para entretenerlos… así que quizás esta sea la manera de interpretar micro conciertos… ¿Suena como un buen plan?”, escribió Brian May en Instagram.

Desde hace algunas semanas, Brian May ha publicado en su cuenta de Instagram diversos videos en los que enseña a tocar temas de Queen. “Bohemian Rhapsody”, “Hammer to fall” y “Keep yourself alive” son algunos de ellos.

Los videos se intercalan con sesiones musicales que homenajean a otros artistas como “You’ve got to hide your love away” de The Beatles- o breves interpretaciones de otras de sus canciones que, tal vez, Brian May enseñe a tocar en el futuro.