EN VIDEO: Anuel desmiente robo y muestra su ajuar de costosas joyas

El reguetonero Anuel dio una muestra de lujo y excentricidad en su último video de Instagram, en el que muestra las joyas que supuestamente le habían robado en Chile.

El novio de Karol G no tuvo reparo en sacar sus joyas más costosas, ponerlas sobre una mesa y con una bata de hotel mostrarlas una a una, revelando su precio. “$200.000 en el Richard Mille, $200.000 en el Richard Mille, $177.000 en el Rolex”, dice Anuel en el inicio del video mostrando sus relojes. Luego sigue una prótesis dental con piedras preciosas de 12.000 dólares, dos collares de dos kilos que también valieron más de $100.000 y sigue con unas cuantas piezas más.

Lo más insólito del video es su título: “A quién le robaron ?????? Ahora no me digan que yo no soy humilde 🤪😘”, frase que indignó a algunos de su seguidores, recriminándole que era eso lo que precisamente le habían robado, la humildad. “Siempre lo voy a decir es un payaso. Puedes tener los millones que quieras pero eres una persona arrogante y payasa dona toda esa plata, crea una fundación. 💩”, se lee entre los comentarios de la publicación.