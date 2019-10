En una venganza por ‘cachos’ denunció a su esposo por una falsa violación y ahora ‘ruega’ para que lo dejen libre

Dos años de prisión y a la espera de una condena, está un hombre que habría sido acusado por su propia esposa por un presunto caso de violación, que según la denunciante, sería falso.

Los hechos habrían iniciado un par de años atrás en una provincia de Buenos Aires, Argentina, cuando la pareja tuvo dificultades en su relación por una supuesta infidelidad que habría cometido el hombre.

La mujer llena de celos y en son de venganza, acudió a las autoridades de ese país y lo denunció por violación.

Al parecer, la pareja se reconcilió y aclararon la situación de la supuesta infidelidad, pero la mujer no acudió ante las autoridades para resolver la denuncia que había puesto por violación, por lo que un año después de los hechos, uniformados llegaron hasta su casa y se llevaron capturado a su esposo.

La mujer contó para medios de ese país que inicialmente se lo llevaron a una “indagatoria”, pero que nunca lo liberaron y de inmediato, lo trasladaron a una cárcel en que se encuentra hace más de años.

Según detalló, ha intentado por todos los medios frenar la denuncia, pero ya no se puede y tanto ella con su esposo deben esperar que se haga la condena. “Fui a sacar la denuncia como tres veces, pero no me dieron la posibilidad de hacerlo porque en la Fiscalía me dicen que no se puede hacer nada porque podía quedar presa por falsa denuncia”, detalló la mujer.

La fémina también dijo para medios argentinos que pese a la situación, su esposo la ha perdonado. “No tiene rencor, ninguno de los dos pensábamos que pasaríamos por esto. Necesito que me escuchen, los jueces nos dicen que no podemos hablar, que podemos estar en la audiencia pero sin decir una palabra. Es todo muy raro. Sé que me equivoqué, pero mi esposo no puede estar preso por algo que no cometió”, admitió.