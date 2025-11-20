Resumen: El retrato, notable por su colorido y detalle, captura la opulencia y el estilo de vida de la familia Lederer antes de los dramáticos eventos históricos de 1938

¡En una subasta competida! Retrato de Gustav Klimt se convierte en la segunda obra más cara de la historia

Minuto30.com .- Un cuadro del célebre artista austriaco Gustav Klimt ha marcado un hito en el mercado del arte al ser subastado por la impresionante suma de 236,4 millones de dólares en la casa Sotheby’s de Nueva York. La obra, titulada «El retrato de Elisabeth Lederer» (pintada entre 1914 y 1916), se ha convertido, de esta manera, en la segunda obra de arte más cara jamás vendida en una subasta pública a nivel global.

La pintura inmortaliza a Elisabeth Lederer, la hija del principal mecenas de Klimt. El retrato, notable por su colorido y detalle, captura la opulencia y el estilo de vida de la familia Lederer antes de los dramáticos eventos históricos de 1938, cuando la Alemania nazi anexionó Austria.

La historia de la obra es tan fascinante como su precio. La familia Lederer fue víctima del saqueo nazi; sin embargo, según reportes de la Galería Nacional de Canadá, los retratos familiares se salvaron de ser robados al ser considerados por los nazis como «demasiado judíos». El lienzo había estado previamente en préstamo en dicha galería.

The most anticipated lot of the evening, Gustav Klimt’s 'Bildnis Elisabeth Lederer (Portrait of Elisabeth Lederer)', has just sold for an astonishing $236.4 million. It now stands as the most valuable work of Modern art ever sold at auction. pic.twitter.com/hZFP1fC47l — Sotheby's (@Sothebys) November 18, 2025

Subasta competida

La puja por «El retrato de Elisabeth Lederer» fue feroz, extendiéndose por 20 minutos. Seis compradores se disputaron la pieza, cuya estimación inicial rondaba los 150 millones de dólares. Finalmente, la obra superó con creces dicha cifra. Por ahora, la identidad del afortunado comprador no ha sido revelada por Sotheby’s.

Posición en el Ranking Histórico

A pesar de su precio récord, la pintura de Klimt se mantiene como la segunda más cara de la historia vendida en subasta. La obra que conserva el primer puesto es el «Salvator Mundi», atribuido a Leonardo da Vinci, que fue adquirido por 450 millones de dólares en el año 2017.

La subasta del Klimt superó el récord previo de la obra más cara del siglo XX. Esta marca la ostentaba un retrato de Marilyn Monroe realizado por el artista estadounidense Andy Warhol, el cual se había vendido por 195 millones de dólares en 2022.

La Rareza de la Pieza

Sotheby’s destacó en un comunicado la excepcionalidad de la obra, señalando que los grandes retratos de cuerpo entero realizados por Klimt durante su período más destacado (aproximadamente entre 1912 y 1917) son «extremadamente raros» en el mercado.

Curiosamente, este récord individual se produce en un contexto de contracción general del mercado del arte. Según el informe anual de Artprice publicado en marzo, el producto mundial de las subastas de obras de arte cayó un 33,5% en 2024, alcanzando los 9.900 millones de dólares, su nivel más bajo registrado desde 2009.