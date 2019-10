En su gira por Colombia, Ventino visitó Medellín, ¡Anunciaron sorpresas!

Ventino, la girlband más influyente de Latinoamérica, está de gira por Colombia, Medellín fue una de las ciudades visitadas. En los estudios de televisión de Minuto30 anunciaron sorpresas para sus fans.

En España, México, Estados Unidos, Ecuador, Perú y Colombia, Ventino ha logrado consolidarse como la banda de pop más poderosa, entre sus logros destacan: un contundente sold out en el Lunario de CDMX, el gran éxito en el Coca Cola Music Experience on the Beach en Málaga y la invitación por el embajador de Colombia en Estados Unidos para cantar en la Casa Blanca en Washington DC.

De su álbum ‘Ventino’ salieron grandes éxitos como “Me Equivoqué”, ganadora de Single de Oro en Perú y ganadora como “Balada del Año del 2017” en los Premios La Zona, “Apaga y Vámonos” y “Si Decides Baby”, este último producido por uno de los productores más importantes de la industria de la música: ICON.

Después de una temporada en México, Ventino vuelve este segundo semestre con su nueva canción “Don Juan”, en colaboración de la banda uruguaya Rombai.

“Don Juan” nació en un taller de composición en Miami en el que participó Ventino, Frank Santofimio y Reggie. “Ellos ya tenían una idea del ritmo que querían hacer, pero nosotras sentíamos que la canción debía ir por un camino no tan romántico.