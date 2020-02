En Rionegro hay 11 carrotanques repartiendo agua potable debido a la intermitencia en el servicio

Debido a la intermitencia del servicio de acueducto en sectores de Rionegro por trabajos en el tanque Abreo, EPM informó que continúa repartiendo agua potable a la comunidad a través de cuatro carrotanques.

Tal y como informó la empresa, los recorridos con los carrotanques tienen estos horarios 7:00 a.m. a 10:00 a.m.; de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. y de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., con las siguientes rutas:

Carrotanque 1: atiende los sectores de San Joaquín, Oasis, Esmeralda, Casas del Rosal y Jardines de Cimarrones.

Carrotanque 2: se encarga del Mirador de San Nicolás, Arrayanes, Bosques del Norte, Horizontes y José María Córdova.

Carrotanque 3: mantiene llenos los 14 bidones previamente instalados en puntos estratégicos del área de la intermitencia.

Carrotanque 4: hace la atención de colegios y hospitales e industrias y apoyo a los otros carrotanques.

Además se detalló que mientras se superan los trabajos en el tanque Abreo, a los cuatro carrotanques existentes se les suman tres más en el transcurso de este viernes y cuatro este sábado 29 de febrero para un total de 11 carrotanques atendiendo la zona de Rionegro en la que se encuentra intermitente el servicio..

A este operativo de atención se agregan los 14 tanques estacionarios (bidones) de 1.000 litros de agua cada uno, ubicados en el Mirador de San Nicolás, Arrayanes, Bosques del Norte, Horizontes, Alto de la Mosca, Jardines de Cimarrones, La Esmeralda, Hospital San Juan de Dios, Casas del Rosal, Las Margaritas, Cornare, José María Córdova y Santillana.