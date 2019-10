En promedio siete de cada diez adultos mayores en Colombia no tienen pensión

En las últimas horas la Escuela Nacional Sindical dio a conocer un informe anual de Trabajo Decente donde se planteó que solo 27 de cada 100 adultos mayores en Colombia cuentan con una pensión.

Según este informe, el 72,6% restante de cada 100 adultos mayores que no cuentan con pensión se sostienen con poca autonomía dependiendo de sus familiares, amigos, u otras ayudas, o viviendo en la indigencia.

“Hay una precariedad en la protección a los adultos mayores y a las personas que ya cumplieron edad para disfrutar de la pensión. Lo que significa que el sistema colombiano no pensiona, no ampara, no garantiza el derecho a la pensión”, aseguró en Blu Radio el director de la ENS, Alberto Orgulloso.

Según este informe del último años en términos laborales, en los fondos privados, de cada 4 personas que cumplen edad de pensión sólo una se pensiona y en Colpensiones sólo una de cada 3 se pensiona. A los demás les devolverán sus aportes.