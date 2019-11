En su primera entrevista en prisión Bill Cosby se rehusó a mostrar arrepentimiento por los abusos sexuales

En su primera entrevista concedida desde prisión el humorista Bill Cosby sostuvo que no siente arrepentimiento por los cargos de abuso sexual por los que fue condenado, asegurando que el juicio fue un montaje y que esta preparado para pagar su sentencia antes de arrepentirse por algo que no hizo.

El actor aseguró en una conversación de no más de 15 minutos con el medio BlackPressUSA que “me quedan ocho años y nueve meses. Cuando pase a la libertad condicional no me van a escuchar decir que tengo remordimientos, yo estuve ahí, no me importa qué grupo de personas venga y hable de esto, no estuvieron allí, no lo saben”.

Cabe recordar que Cosby paga una condena por drogar y violar a Andrea Constan en su mansión de Filadelfia en hechos ocurridos en el 2004.

Durante la entrevista el condenado no se refirió en ningún momento a su víctima, en cambio se centró en cuestionar el juicio, el cual considera que fue injusto, “todo fue una trampa, todo ese asunto del jurado, eran impostores, miren a la mujer que hizo sonar el silbato (la juez), entró y salió sonriendo, es algo que los abogados podrían definir como venganza, esto es político, puedo ver de qué ha ido todo esto”.

Finalmente confesó sentirse “un hombre privilegiado en prisión”, a la que comparó con su propio ático y en donde le permiten dar charlas a otros presos.