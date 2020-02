Minuto30.com- En el departamento de mercadeo de Atlético Nacional, que lidera Ricardo Zapata, sacan pecho por el hecho de tener las mejores asistencias de la Liga BetPlay I-2020 tanto en el Estadio Atanasio Girardot como en los demás escenarios en la que ha actuado de visitante.

Y es que el acompañamiento de los seguidores del club ‘Verdolaga’ este semestre ha sido masivo y así lo reflejan los números.

En cinco de las seis fechas que se han disputado en este campeonato, los partidos con mayor afluencia de público son en los que ha estado en acción el denominado ‘Rey de Copas’.

Partidos con mayor asistencia, por fecha, en la Liga I-2020

• Fecha 1: Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira – 35.488 espectadores

• Fecha 2: La Equidad vs. Atlético Nacional – 18.676 espectadores

• Fecha 3: Atlético Nacional vs. Jaguares FC – 29.003 espectadores

• Fecha 4: Deportivo Cali vs. América de Cali – 16.964 espectadores

• Fecha 5: Atlético Nacional vs. Deportivo Cali – 32.935 espectadores

• Fecha 6: Independiente Medellín vs. Nacional – 34.161 espectadores

Video: En Nacional sacan pecho por tener las mejores asistencias de 2020 en el Atanasio y por fuera de él