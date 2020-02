En Medellín se trabaja por una buena seguridad alimentaria, pero aún falta mucho por hacer

En el Concejo de Medellín se llevó a cabo un acto en el que los corporados firmaron el Frente Parlamentario contra el Hambre, una propuesta que es innovadora en América Latina y que busca mejorar las condiciones alimenticias especialmente de los niños de la ciudad, que si bien ha estado en el ojo de las administraciones anteriores, aún falta mucho por hacer.

Según lo señalaron algunos concejales, es preocupante como en algunas comunas de la ciudad se pueden evidenciar diferencias abismales en cuestión de desnutrición y malnutrición, pues no solamente hay casos de niños que no tienen la alimentación necesaria para vivir, sino que también hay muchos casos donde los menores no comen de manera adecuada.

Ante esta situación, uno de los planteamientos es buscar continuar procesos como buen comienzo, que si bien son muy útiles, a veces se quedan cortos porque acompañan a los menores solo hasta cierta edad.