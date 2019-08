EN FOTOS:¡Qué exageación! Pareja celebró su primer dia de noviazgo por todo lo alto y ‘se los gozaron’ en redes

Con un extenso cartel, algunos ‘te amo’, regalos encima de la cama, dulces, globos y muchos pétalos de rosa un joven galán sorprendió a su novia por su primer dia de noviazgo. El chico al parecer, estaba muy entusiasmado por la noticia, y decoró la habitación de su n0via para que cuando ella llegara, se sorprendiera.

Las fotos se hicieron virales en Facebook y Twitter donde gran cantidad de internautas comentaron la escena, pues pensaron que fue totalmente exagerada, por el hecho de ser ‘el primer dia’ de noviazgo.

Algunos comentarios decían: Pasó más tiempo haciendo eso, que lo que llevan de novios ;) ; Un poquito intenso no más ; No me quiero imaginar cuando lleven una semana.

Después de generar miles de comentarios, un pequeño detalle reveló que en realidad la pareja estaba celebrando un año de estar juntos, pues al fondo de las imágenes, se puede ver “Feliz aniversario”.