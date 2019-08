EN FOTOS: Pareja de carabineros se llevó a un detenido esposado y amarrado a una cuerda

Una pareja de policías carabineros de Galveston, Texas -EEUU-, fue fuertemente criticada en redes sociales después de que se viralizaran unas fotos donde se les ve llevando detenido a un hombre negro, que está esposado y atado a una cuerda.

El detenido es Donald Neely de 43 años, que fue sorprendido cuando allanaba una casa del sector, según contó a través de un comunicado de prensa de la comisaría de Policía que se vio involucrada.

Desde el cuerpo también se disculparon por “innecesaria humillación” en la que se vió envuelto Donald,añadiendo de que en ningún momento los uniformados pretendían ridiculizarlo.

También reconocieron que los agentes podrían haber esperado a la llegada de un vehículos de la Policía para poder trasladar al arrestado hasta la comisaría.

“Aunque se trata de una técnica de detención que se practica en algunas instancias, creo que los agentes demostraron falta de criterio al no esperar a que llegara una patrulla al lugar donde se efectuó el arresto”, dijo en el comunicado el jefe de la policía de esa ciudad, Vernon Hale.

We have verified with law enforcement officials in Galveston, that the photograph taken in Galveston is real. It is hard to understand why these officers felt this young man required a leash, as he was handcuffed and walking between two mounted officers. pic.twitter.com/bEFZnn4qmH

— Adrienne Bell (@AdrBell) August 5, 2019