En fotos: ¡Inaudito! Senador Juan Luis Castro es amenazado por visita hecha a Jericó, para respaldar a los líderes que están en contra de la mina Quebradona

El Senador de la República de Colombia por el partido Verde, Juan Luis Castro fue amenazado por su visita hecha al municipio de Jericó, suroeste antioqueño, para respaldar a los líderes que están en contra de la mina Quebradona de la empresa sudafricana Anglogold Ashanti.

“Estuvimos reunidos con la comunidad de Jericó, en Palocabildo y Soledad, al igual que con activistas relacionados con la mesa ambiental y ellos nos estuvieron contando las dificultades que están teniendo con los proyectos mineros que han llevado allá a la región, y que de una u otra manera han dañado la armonía de la comunidad de ese municipio. Yo no emití ningún comunicado, lo que hice fue publicar unas fotos y pues, obviamente por el partido al que pertenezco y por la manera en la que creo se debe explotar la tierra y enfocarse la economía del país, pues nosotros tenemos la tendencia a no estar de acuerdo con proyectos de minería a cielo abierto. A mi se me acercó alguien de un proyecto minero de Anglogold a decirme que ellos también querían ser escuchados, eso fue todo, realmente pusimos unos “tuits” con fotos de la intervención nuestra allá y posteriormente recibimos una especie de amenaza por medio de una cuenta de Twitter.” Expresó el Senador Juan Luis.

Y recalcó que “esta cuenta se hace llamar “sexy sencilla” donde nos hizo ver el tema de otra manera y estamos ya hablando para poner la denuncia en la policía y la Fiscalía.”

Este fue el trino donde hacen la amenaza al Senador:

Lo invito a que sea inteligente y elija bien las peleas que debe dar, porque le repito, acá nadie lo ha llamado, y uno no va donde no lo invitan. Siga defendiendo los derechos del Río Cauca desde su escritorio, allá corre menos riesgos. — De Jericó para el mundo (@Sexy_Sencilla) March 15, 2020

Y esta fue su visita al municipio de Jericó por parte del Senador Juan Luis Castro:

🤔¿Por qué le decimos NO a la minería en Jericó, Antioquia?

🌳🌊Hicimos un recorrido por su riqueza natural junto con las comunidades que están en contra de que se establezca un proyecto minero allí.

Les dejo el análisis (Hilo 1/7) pic.twitter.com/t4SHVOoTBK — Juan Luis Castro C. (@JuanLuisCasCo) March 14, 2020

