EN FOTOS: Este sería el nuevo ‘amorcito’ de Jessica Cediel, ¿por él ya no se casa?

Por estos días los rumores sobre Jéssica Cediel y la ruptura de su compromiso con Leo Sarria van tomando más fuerza, y es que con cada publicación que hacen van dejando más en evidencia que ya no quedan rastros de la relación.

Hace pocos días Leo Sarria publicó una foto en sus redes sociales donde se ve bien solito y donde escribió “Lo que no sirve, que no estorbe”, tal vez y según especulaciones de los internautas, refiriéndose a la presentadora colombia. Además de esto, ambos eliminaron de sus redes sociales aquellas fotos donde mostraban sus anillos de compromiso.

Pero ‘el chisme’ no queda ahí, en la última publicación que hizo Cediel en su cuenta de Instagram, sale acompañada de Mack Roesch, exparticipante de Exatlón Estados Unidos, quien sería su nueva pareja.

Pese que en la publicación la presentadora no detalló el tipo de relación que tienen, su hermana Melissa Cediel le dejó un comentario don parece aclararlo todo:

“Amor comparto tu felicidad 👏😍✨ Me alegra que finalmente llegó un hombre a tu vida que te ama por quien eres y no por lo que representas, un hombre temeroso de Dios sin necesidad de aparentar… y eso vale oro!!! Dios los bendiga, I love you both ❤️🙏💋 Eclesiastés 4:9-12”, escribió la hermada de Cediel.

¿Leo Sarria terminó definitivamente con Jéssica Cediel?