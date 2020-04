En foto: Muere abuelo de presentadora de televisión quien estaba bajo sospecha de COVID-19 en Medellín

La presentadora y periodista paisa, Maritza Aristizábal, escribió en su cuenta de Twitter que el día de hoy murió su abuelo quien estaba bajo sospecha de COVID-19.

Maritza en su cuenta expresa que “Hoy no tengo noticias, solo mi historia. Mi abuelito murió. Un ser noble y dulce. Solito, aislado en un hospital de Medellín porque estaba bajo sospecha de COVID, preguntando por “su viejita”, y sus hijos.”

La presentadora de Noticias RCN y columnista de La República sigue con su historia de la siguiente manera “Mi mamá en Bogotá sin la oportunidad de verlo una vez más y despedirse, nisiquiera poder ver a mi abuela y abrazarla. Yo tampoco pude verlo y decirle lo mucho que admiraba su espírito bondadoso. Menos puedo darle un abrazo a mi mamá y secar sus lágrimas.

Abuelito allí donde estes, que este mensaje te llegue: te quiero… gracias. Perdona si no te visité lo suficiente, si no te llamé lo suficiente, si no te dije que te quería lo suficiente.”