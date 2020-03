En foto: Conozca el pico y placa que aplicará la semana del 16 al 20 de marzo de 2020 en el Valle de Aburrá

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá informa a toda la ciudadanía del pico y placa que aplicará la semana del 16 al 20 de marzo de 2020.

Los vehículos particulares tendrán restricción así:

– Mañana: 7:00 a.m a 8:30 a.m

– Tarde y Noche: 5:30 p.m a 7:00 p.m

Transporte de Carga así:

– Mañana: 5:00 a.m a 10:00 a.m

– Tarde y Noche: 4:00 p.m a 8:00 p.m

Para camiones o volquetas con modelos menores o iguales a 2009 el horario de pico y placa es de:

– 5:00 a.m a 9:00 p.m

Motos de 2 y 4 tiempos así:

– Mañana: 7:00 a.m a 8:30 a.m

– Tarde y Noche: 5:30 p.m a 7:00 p.m

Cabe recordar que no hay vías exentas.