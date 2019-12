En estado crítico y cuidados intensivos terminó colombiano tras ser detenido por la Policía de Argentina

Una familia colombiana vive todo un drama después de que se enteraron que uno de sus integrantes, Cristian Mauricio Moreno, permanece en estado grave en cuidados intensivos en Argentina, donde estudiaba una especialización en la Universidad de Buenos Aires.

Moreno, veterinario de profesión, se encontraba haciendo pasantías en La Plata, y al parecer fue retenido por la Policía en medio de una riña y después de estar bajo el cuidado de la Policía fue trasladado al hospital Alejandro Korn, al parecer por ser golpeado por otro preso en la cabeza.

“Me toco decir que era mi primo para que me lo dejaran ver. Entonces el médico llegó y me dijo que estaba en un coma inducido debido a la los golpes que le habían dado, pero que él no sabía nada de lo que le había sucedido”, aseguró Alejandro Montoya, quien se enteró de qué había pasado con Moreno, en Noticias Caracol.

Según familiares de Moreno, no tenían noticias de su paradero desde el pasado 13 de diciembre y se pidió a las autoridades colombianas que intercedan en el caso para tratar de establecer si hubo abuso policial y si Moreno fue maltratado por los agentes de Argentina.