En Cali una familia duró 30 horas con el cadáver de una mujer en la casa, por no tener dinero para el entierro

En una vivienda de Cali una familia debió convivir casi dos días con el cuerpo de una mujer de 70 años de edad que habría fallecido por causas naturales.

Según explicó la hija de la occisa para medios locales, su mamá presentó una decaída en su salud una semana después de que le practicaron una colostomía en el Hospital San Juan de Dios, de la capital del Valle.

“Empezó a perder el apetito y la habilidad para caminar, mantenía acostada y no hablaba bien”, manifestó la joven para Caracol Noticias.

La mujer se agravó tanto que finalmente falleció en la vivienda, sin embargo, su hija quien está en gestación y tiene cuatro niños más, manifestó que por no tener dinero para enterrar a su madre no pudo llamar para que fueran por el cuerpo. Además, debido a que fue una muerte natural, las autoridades no intervinieron en la siautición.

La joven finalmente narró que la comunidad les ayudó a recolectar el dinero para enterrar a su madre.