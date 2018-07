En Antioquia hay escasez de sangre

Sandra Isabel Angulo Espinosa, directora de Calidad y Red de la Secretaría Seccional Salud de Antioquia, convocó a los antioqueños a donar sangre en los diferentes Bancos que hay en el departamento para este fin, debido al desabastecimiento en unidades de sangre, lo cual afecta negativamente la atención en salud y la atención a los pacientes.

La directora hizo un especial llamado a personas de los grupos sanguíneos O positivo y O negativo, frente a los altos niveles de escasez de sangre en Antioquia, resaltó que el promedio aproximado diario de donantes de dicho grupo sanguíneo es de más o menos 25, lo que corresponde a 25 unidades de sangre; sin embargo las necesidades diarias de pacientes hospitalizados relacionadas a sus patologías, hace que el numero mencionado no sea suficiente.

Indicó que los 13 Bancos de Sangre de la Red Departamental de Antioquia, tienen dispuestos sus espacios para recibir a los donantes de lunes a sábado, de lunes a viernes entre las 7 a.m. a 5 p.m.; y los sábados entre las 8:00 a.m. a 12 p.m., y recordó que quienes quieran donar sangre deben ser mayores de 18 años y menores de 65; pesar más de 50 kilos, estar en buen estado de salud, no estar tomando medicamentos y no presentar un ayuno superior a 4 horas.

Bancos de Sangre en Antioquia:

Banco de Sangre Hospital General de Medellín

Banco de Sangre Clínica Cardiovid

Banco de Sangre Hospital Pablo Tobón Uribe

Banco de Sangre Laboratorio Médico de Referencia- Clínica el Rosario

Banco de Sangre Clínica Medellín

Banco de Sangre Cruz Roja Seccional Antioquia

Banco de Sangre Escuela de Microbiología U de A Sede Clínica León XIII

Banco de Sangre Hospital Universitario San Vicente Fundación

Banco de Sangre Clínica las Américas

Banco de Sangre Hospital San Juan de Dios- Municipio de Rionegro

Banco de Sangre Clínica SOMER- Municipio de Rionegro

Banco de Sangre Red Humana

Banco de Sangre UNLAB-Zona Franca Urabá Municipio de Apartadó.