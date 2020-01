Empresarios se oponen a la propuesta de eliminar el pago de intereses de las cesantías

Gremios de medianas y pequeñas empresas se pronunciaron después de conocer la polémica propuesta de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) que busca eliminar el pago de intereses de cesantías que reciben cada año los trabajadores.

La encargada de este pronunciamiento fue la presidenta de Acopi – el gremio de las pequeñas y medianas empresas -, Rosmery Quintero, quien aseguró que se trata de una propuesta que retrocede en cuanto a los derechos ya adquiridos por los trabajadores.

“Frente a la propuesta de Anif como representantes de la Mipymes no estamos de acuerdo, menos en estos momentos en que el país está en una situación compleja en quitar derechos que han sido en luchas históricas, tanto el sector empresarial como los empleadores ya tienen una costumbre”, detalló Quintero en Rcn Radio.

Además, la líder gremial detalló que no están de acuerdo en incrementar costos adicionales que se puedan generar sobre la nómina como son los proyectos de ley de la canasta familiar y la jornada laboral, ya que su mensaje es no eliminar lo que hay hasta ahora pero no incrementar más los costos laborales.

“Desde la Andi no hemos estado de acuerdo con eliminar las cajas de compensación y tampoco el pago de intereses de las cesantías, en realidad este es el reconocimiento del costo del dinero que ha venido cambiando en Colombia y cualquier conversación para cambiar las reglas de los trabajadores tendría que ser conversada con las centrales obreras”, aseguró el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.